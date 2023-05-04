مركز دبي للسلع المتعددة يختتم في لندن النسخة الـ 8 من حملته الترويجية الدولية "وُجد من أجل التجارة"

اختتم مركز دبي للسلع المتعددة النسخة الثامنة من حملته الترويجية الدولية "وُجد من أجل التجارة" في لندن بحضور عدد من قادة الشركات البريطانية والتي سلط خلالها الضوء على بيئة الأعمال الفريدة التي توفرها دبي للشركات البريطانية التي تطمح إلى توسيع حضورها على الساحة العالمية.

شهد الحدث - الذي أُقيم بالشراكة مع غرفة التجارة العربية البريطانية و"آسيا هاوس"- جلسات تعريفية جمعت مجموعة من أبرز المسؤولين التنفيذيين في المركز مع ما يصل إلى 150 من قادة الشركات البريطانية من مختلف القطاعات بهدف إطلاعهم على مدى سهولة ممارسة الأعمال في دبي ومن خلال التعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة بصفته ضمن المناطق الحرة الأكثر ترابطاً في العالم.

تم خلال الحدث بحث الفرص المتاحة لتعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة في ضوء مناقشات اتفاقية التجارة الحرة الجارية بين حكومتي البلدين.

وسلط مركز دبي للسلع المتعددة الضوء خلال الحدث على المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها الإمارة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وانخفاض معدلات التضخم فضلاً عن السياسات الداعمة لممارسة الأعمال والتي عززت سمعتها مركزا دوليا لمزاولة الأعمال والتجارة.

وقال أحمد بن سليم الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة إن إجمالي حجم تجارة السلع والخدمات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة ارتفع بنسبة 56.7% ليصل إلى 23.5 مليار دولار أمريكي في الأشهر الـ 12 التي سبقت الربع الثالث من عام 2022 ما يعد دليلاً ملموساً على المكانة القوية التي يحظى بها مركز دبي للسلع المتعددة كشريك إستراتيجي باحتضانه حوالي 40% من الشركات البريطانية في الدولة.

وأضاف :"تحدثنا خلال نسخة العام الحالي من الحملة الترويجية في لندن إلى قادة الشركات واستعرضنا معهم الإمكانات الكبيرة التي يوفرها مركز دبي للسلع المتعددة للشركات البريطانية التي تتطلع إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها على مستوى التجارة العالمية".

تسهم حملة "وُجد من أجل التجارة" الترويجية الدولية التي أطلقها مركز دبي للسلع المتعددة بشكل واضح في ترسيخ مكانة دبي وجهة رئيسية للشركات من خلال تسليط الضوء على المزايا الفريدة وفرص الاستثمار الأجنبي المباشر التي تقدمها الإمارة.