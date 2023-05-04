"لجنة في المجلس الوطني" تنظم جلسة افتراضية حول تحديات التي تواجه المقبلين على الزواج

ناقشت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، في حلقة نقاشية افتراضية موضوع "تحديات المقبلين على الزواج في المجتمع الإماراتي "، برئاسة سعادة جميلة أحمد المهيري رئيسة اللجنة، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن معايير وبرامج منح الزواج وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج.

شارك في الحلقة أعضاء اللجنة سعادة كل من عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وخلفان راشد الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري أعضاء اللجنة.

واستعرضت سعادة جميلة المهيري خلال الحلقة النقاشية التي شارك فيها عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمختصين والمهتمين من محامين واستشاريين وإعلاميين، محاور الحلقة وهي شروط وضوابط وإجراءات صرف منح الزواج، وبرامج تأهيل المقبلين على الزواج ومدى الاستفادة منها، وتكاليف الزواج، وأسباب عزوف الشباب عن الزواج، وأسباب الطلاق، وأسباب زواج المواطنين من أجانب.

ولخص المشاركون في الحلقة أبرز التحديات التي تواجه الشباب في الإقبال على الزواج، منها التوجه نحو الدراسة الجامعية ومن ثم البحث عن الوظيفة المناسبة، وتأثرهم بتجارب أقرانهم وغيرها ، وأكدوا أهمية النظرة الشرعية والتعارف خلال فترة الخطوبة.

وأكد المشاركون على أهمية إقامة حملات توعوية تستهدف الشباب والشابات المقبلين على الزواج، والالتحاق بالبرامج والورش التوعية والدورات التي تؤهلهم للزواج، وضرورة تضمين المناهج التعليمية في المرحلة الثانوية بمواد تثقيفية حول الزواج، وأهمية التأثير الإيجابي للأسرة على أبنائهم في حال حدوث إشكاليات في الزواج، مشيرين إلى أن تدخلات بعض الأسر هي السبب في حدوث الطلاق.

وأكدت اللجنة في ختام الحلقة النقاشية أنها ستناقش مخرجات الحلقة النقاشية مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع في اجتماع لاحق، لتضمينها في تقريرها النهائي الذي سيتم مناقشته في المجلس بحضور ممثلي الحكومة.