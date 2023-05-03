شرطة دبي توفر تسهيلات للسياح عبر خدماتها الذكية

عرضت شرطة دبي حزمة من خدماتها الذكية التي تستهدف السياح وخدمات أخرى، شملت خدمة الشرطة السياحية، وأبحر بأمان، ومتحف شرطة دبي، وبطاقة إسعاد، ومركز المرونة، ومنتجات النزلاء، وفريق الشجعان التابع لمركز شرطة حتا، وخدمة المفقودات والمعثورات، وتطبيق شرطة دبي الذكي الذي يحوي خدمات مجتمعية وجنائية ومرورية، وفريق «العسس»، والدراجات الهوائية، والدوريات الأمنية السياحية.

ونوّه نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، خلال تفقّده المنصة الذكية لشرطة دبي، بالجهود التي تبذلها القيادة العامة لشرطة دبي لتعزيز وعي السياح والزوار بالخدمات الأمنية المقدمة لإسعاد هذه الفئة، وإثراء تجربتهم السياحية في إمارة دبي.

كما تفقد القائد العام لشرطة دبي، بالوكالة، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، المنصة الذكية واستمع إلى شرح من مساعد المدير العام لشؤون الإدارة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد حارب الشامسي حول الخدمات والتسهيلات التي تقدمها شرطة دبي للسياح والزوار عبر منصات ذكية وإلكترونية تطبق أفضل المواصفات العالمية، مؤكداً تسخير كافة الموارد لاستدامة عملية التطوير في الخدمات المقدمة للجمهور، والحرص على استشراف مستقبل العمل في القطاع السياحي، سعياً إلى الارتقاء بجودة الخدمات وإسعاد السياح وكل المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقال الشامسي إن منصة شرطة دبي الذكية، تقدم ورشاً ومحاضرات توعية بشأن الخدمات السياحية التي تقدمها على مدار العام، والتي تمكّن السياح من خوض تجربة سياحية ثرية، وتسهيل خدمة وصولهم للمساعدة والاستفسارات وتقديم المقترحات، وطلب المساعدة بلغات عالمية، عبر التطبيق الذكي لشرطة دبي، ومراكز الشرطة الذكية، والموقع الإلكتروني لشرطة دبي.