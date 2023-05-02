أول مؤسسة في الوطن العربي تهتم بالصحة النفسية للطفل والأسرة

تشارك مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، أول مؤسسة أهلية رائدة تهدف إلى زيادة الوعي النفسي للطفل والأسرة العربية، والتي تترأس مجلس أمنائها السفيرة نبيلة مكرم، في الدورة الرابعة عشر لمهرجان الشارقة القرائي للطفل، والذي يُعقد في إمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 3 مايو إلى 14 مايو الجاري، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتعتبر مؤسسة "فاهم" هي الأولى من نوعها عربيًا التي تهتم بدعم الصحة النفسية للأطفال، وكذلك توعية الآباء والأمهات بالتحديات النفسية للأبناء وكيفية التعامل معها، وتسعى لنشر الوعي بأهمية الصحة النفسية في مصر والوطن العربي.

وتأتي مشاركة مؤسسة "فاهم" في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، كانطلاقة قوية لفعالياتها وأنشطتها في كافة أنحاء الوطن العربي، وتهدف المؤسسة من خلال مشاركتها في المهرجان إلى تسليط الضوء على أهمية الصحة النفسية، ومعاونة أفراد الأسرة العربية على التعامل بشكل صحيح مع هذه القضية الهامة، وذلك عبر إطلاق مجموعة من الأنشطة التوعوية والتعليمية والترفيهية، وتنظيم ورش للحكي وندوات تثقيفية بمشاركة متخصصين وخبراء على مدار أيام المهرجان، إضافة لتوزيع كتب مجانية متخصصة في الصحة النفسية بالتعاون مع دور النشر المتميزة.

ويشارك الدكتور عبد الناصر عمر، أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس، العضو المنتدب لمستشفى المشفى، وعضو مجلس أمناء مؤسسة "فاهم"، في ندوتين خلال ثالث ورابع أيام المهرجان.

وتُنظَم الندوة الأولى تحت عنوان "استيعاب وتفهم التحديات النفسية للأطفال" يوم 5 مايو، فيما تُنظَم الندوة الثانية تحت عنوان "في الحفاظ على سعادة الأطفال في أجواء أسرية صحية" يوم 6 مايو، وتستضيف قاعة ملتقى الثقافة باكسبو الشارقة الندوتين.

كما تطرح مؤسسة نهضة مصر، إحدى أعرق دور النشر المصرية والعربية في الشأن الثقافي والتعليمي والمجتمعي، وإحدى شركاء وداعمي مؤسسة "فاهم"، سلسلة من المطبوعات القيّمة خلال المهرجان، تضم عددًا من الكتب والأعمال المميزة والمتنوعة لتنمية قدرات الطفل العربي، كما تهدي زوار جناح "فاهم" قصصًا مجانية.

وتتصدر شخصية "رامي فاهم جدًا" مطبوعات جناح "فاهم" في مهرجان الشارقة، والتي تقدم محاكاة للتحديات النفسية التي تواجه أفراد الأسرة العربية من خلال الطفل "رامي"، وهو بطل كتيب الأطفال الأول لمؤسسة "فاهم"، وهو طفل يواجه بعض التحديات النفسية، ومن خلال رحلته يقدم للقراء من الأطفال والآباء والأمهات نصائح لكيفية التعامل مع تلك التحديات وطرق الحفاظ على سلامة صحتهم النفسية.