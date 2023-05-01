حمدان بن محمد: من جديد تؤكد دبي مكانتها العالمية
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، أن الأرقام والنمو في أعداد الزوار الذي بلغ 17% على أساس سنوي تعكس طموحاتنا ضمن أجندة D33 الاقتصادية في ترسيخ مكانة الإمارة في طليعة الوجهات السياحية العالمية.
وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "من جديد تؤكد دبي مكانتها العالمية الرائدة كمقصد للسياح والزوار من كل مكان … خلال الربع الأول من 2023 رحبنا بـ 4.67 مليون زائر دولي استمتعوا بأفضل التجارب السياحية في العالم … هذه الأرقام والنمو في أعداد الزوار الذي بلغ 17% على أساس سنوي تعكس طموحاتنا ضمن أجندة D33 الاقتصادية في ترسيخ مكانة الإمارة في طليعة الوجهات السياحية العالمية، وأهلاً بالجميع في دبي."
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