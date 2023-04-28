98 ألف مستفيد من مبادرة “سر بأمان ” خلال الربع الأول

استفاد 98 ألفاً من المتقدمين للحصول على رخصة قيادة المركبات في معاهد تدريب "السياقة" على مستوى الدولة من "مبادرة سر بأمان " للتوعية بأضرار المخدرات وفقاً للمنهج المعتمد من مديرية مكافحة المخدرات بقطاع الأمن الجنائي في القيادة العامة لشرطة أبوظبي وذلك خلال الربع الأول من 2023.

وأكد العميد طاهر غريب الظاهري مدير مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي نجاح المبادرة في نشر الوعي بمخاطر المواد المخدرة وتأثيراتها السلبية على صحة الإنسان وسلامته، ودورها في الوقاية من الوقوع في شرك هذه الآفة الصحية و الاجتماعية الخطرة.

ولفت إلى الاهتمام المستمر بالتوعية من مخاطر هذه الآفة حفاظاً على أمن المجتمع وسلامة أفراده، ومواكبة التطورات في مواجهتها بالتعاون مع مختلف الأجهزة الشرطية محلياً وإقليمياً ودولياً ،مشيداً بالجهود الوطنية الحثيثة، التي تبذلها دولة الإمارات لحماية أبناء الوطن من وباء المخدرات، سواء في مجال التوعية أو العلاج والرعاية اللاحقة.

من جهته أكد خالد الشميلي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات لقيادة السيارات "الشريك الاستراتيجي في المبادرة" نجاح المبادرة في تحفيز وتوعية المتقدمين للحصول على رخص القيادة بأضرار المخدرات.

وثمن جهود مديرية مكافحة المخدرات في شرطة أبوظبي على تبنيها هذه المبادرة الهادفة ضمن المنهج المعتمد لـ"الإمارات لتعليم قيادة السيارات" متضمنة معلومات وافية عن أضرار المخدرات وصولاً إلى أكبر شريحة في المجتمع لنشر التوعية بمخاطر هذه الآفة .

من جانبه أكد المقدم محمد سليم العامري نائب مدير إدارة مكافحة المخدرات في العين أهمية المبادرة وانعكاساتها الإيجابية في مكافحة المخدرات، مشيراً إلى الجهود الحثيثة، التي تبذلها الجهات الأمنية والشرطية المعنية بمكافحة الآفة وملاحقة مروجيها.

وقدم الشكر للإدارة العامة لترخيص الآليات والسائقين الاتحادية على الإسهام في دعم مبادرة سر بأمان على مستوى الدولة لتطوير المنظومة الشرطية في مكافحة المخدرات، وأشاد بالتعاون مع الشركاء في تثقيف وحماية فئة الشباب من الدخول في دائرة التعاطي والإدمان والحد من حوادث المركبات الناتجة عن تعاطي المخدرات وخصوصاً شريحة الشباب.