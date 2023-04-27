شرطة أبوظبي: 1 مايو التطبيق الفعلي "للسرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد

تبدأ القيادة العامة لشرطة أبوظبي في التطبيق الفعلي للمخالفات لمنظومة "السرعة الدُنيا" على طريق الشيخ محمد بن راشد بالاتجاهين على المسارين السريعين اعتباراً من الأول من مايو 2023م بعد انتهاء فترة المخالفات التحذيرية.

وستكون السرعة القصوى 140 كلم/الساعة والسرعة الدُنيا 120كلم/الساعة على الحارتين الأولى و الثانية من اليسار و سيتم تفعيل ضبط المخالفين من السائقين ومستخدمي الطريق لمن يقودون بأقل من سرعة 120كلم/الساعة لمخالفة "قيادة مركبة بسرعة تقل عن الحد الأدنى للسرعة المحددة للطريق إن وجدت" وقيمتها 400 درهم.

وأشارت إلى أن المسار الثالث المحدد سرعته بـ 140كلم / الساعة والمسار الأخير المسموح باستخدامه من قبل المركبات الثقيلة لن تشملهما مخالفات الحد الأدنى للسرعات وحث السائقين على ضرورة الالتزام بالقيادة الآمنة من أجل سلامة الجميع .

وأكدت أن الهدف من تفعيل السرعة الدُنيا هو تعزيز سلامة السائقين وإلزام المركبات البطيئة بالسير على الحارات اليُمنى و إفساح الطريق دائمًا للمركبات ذات الأفضلية القادمة من الخلف أو من جهة اليسار.