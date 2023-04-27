شرطة رأس الخيمة تتلقى 6657 مكالمة خلال العيد

استقبلت غرفة عمليات شرطة رأس الخيمة خلال إجازة عيد الفطر المبارك من 20 حتى 24 أبريل 6657 مكالمة هاتفية متنوعة، من أفراد المجتمع خلال إجازة عيد الفطر، وتنوعت بين مكالمات مرورية وأمنية واستفسارات مختلفة.

وتم التعامل مع جميع المكالمات الواردة من قبل الأقسام والجهات المعنية وفقاً لطبيعة كل مكالمة بالشكل الأمثل والمطلوب، فضلاً عن الرد على استفسارات الجمهور.

وأشاد قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، بالجهود المبذولة خلال إجازة عيد الفطر المبارك لضمان انسيابية الحركة المرورية، مثمناً التعاون المثمر من قبل أفراد الجمهور في الالتزام بالأنظمة والقواعد المرورية واتباع إرشادات رجال المرور المنتشرين في جميع أنحاء الإمارة.

وأكد أنه تم التعامل مع كل الحالات والنداءات في زمن قياسي، وذلك انطلاقاً من استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى دعم مؤشر الأمن والأمان وتعزيز ثقة الجمهور.

وأهابت شرطة رأس الخيمة بالجمهور اقتصار اتصالاتهم على الرقم 999 للبلاغات الطارئة، والاتصال على الرقم 901 المخصص للاستفسارات العامة وغير الطارئة ضماناً لتقديم أفضل مستويات الخدمة لهم.