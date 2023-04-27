«رافد» تسجل 953 حادثاً مرورياً بسيطاً خلال العيد

سجلت شركة «رافد» 786 حادثاً مرورياً بسيطاً، خلال إجازة عيد الفطر المبارك فيما تم تسجيل 167 حادثاً عن طريق التطبيق الخاص بالشركة، واستقبلت الشركة 386 طلب مساعدة على الطريق، وتم التعامل معها من خلال الدوريات المتواجدة على طرق مدن ومناطق إمارة الشارقة.

وأفاد مدير إدارة الحوادث وخدمات المساعدة على الطرق في «رافد» عضو اللجنة المشتركة لتخطيط الحوادث المرورية البسيطة في الشارقة، عبدالرحمن بن كنون الشامسي، بأن أيام العيد شهدت أعداداً متفاوتة في التسجيل اليومي للحوادث البسيطة، حيث كان يوم 20 أبريل أكثر الأيام التي شهدت تزايداً في تخطيط الحوادث البسيطة.

وأوضح أن معظم الحوادث البسيطة جاءت نتيجة الانشغال عن الطريق وعدم الالتزام بخط السير وترك مسافة آمنة مع السيارات الأخرى، بالإضافة إلى السرعة والإهمال وعدم التقيد بالمسار الصحيح. وبيّن أن مركز الاتصال والتحكم بالشركة تلقى 908 مكالمات خلال عطلة العيد، وزعت ما بين بلاغات حوادث وطلب مساعدة على الطرق واستفسارات أخرى.