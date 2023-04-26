سالم المري: تعلمنا من قادتنا أن نواصل الاجتهاد حتى نحقق أهدافنا.. ومهمة "المستكشف راشد" هي فقط البداية لمسيرة واعدة

أكد مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، سالم حميد المري أن مهمة المستكشف راشد التي لم تتكلل بالنجاح في الهبوط على سطح القمر أمس الثلاثاء “هي فقط البداية لمسيرة واعدة”.

وأضاف المري في تدوينة عبر حسابه على “تويتر” عقب الإعلان عن عدم نجاح المهمة “تعلمنا من قادتنا أن نواصل الاجتهاد حتى نحقق أهدافنا.. ومنهم تعلمنا أن لا شيء مستحيل”:

وتابع:“التحديات والصعوبات دائمًا حاضرة في مهمات الفضاء وخصوصًا مهمات الهبوط على القمر.. ومن خلال خوض المهمات الصعبة نتعلم ونتقدم”.

وشكر المري زملاءه في المركز لعملهم بشكل متواصل على تطوير المستكشف راشد وشركة "آي سبيس" على جهودهم الكبيرة