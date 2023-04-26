إلقاء المخلفات من الشرفات مخالفة قانونية في الشارقة

حذرت بلدية مدينة الشارقة، من ارتكاب عدد من الممارسات الخطأ، بشأن استخدام الشرفات المنزلية، لما تشكّله من خطر على الأطفال، أو تشويه المظهر العام، مؤكدة أن فرق التفتيش تنفذ حملات مستمرة بشكل يومي، لرصد جميع مشوهات المظهر العام، باعتبارها مخالفة للقانون، حيث يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وأوضح مدير إدارة الرقابة والتفتيش بالوكالة، خليفة بوغانم السويدي، لـ«الإمارات اليوم»، أن فرق التفتيش تنفذ حملات مستمرة بشكل يومي لرصد جميع مشوهات المظهر العام، ومنها التأكد من عدم رمي المخلفات من الشرفات، والتي تتسبب في إزعاج السكان

وأذاهم، وكذلك التأكد من عدم تخزين الأدوات والأثاث، وعدم نشر الغسيل، باعتبار هذه السلوكات من مشوّهات المظهر العام، والتي تعتبر مخالفة للقانون، وتقوم البلدية باتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

وقال إن هناك حملات توعية مكثفة يتم تنفيذها لتوعية أفراد المجتمع باشتراطات السلامة داخل المنزل وخارجه، بلغات مختلفة، لتصل إلى أكبر شريحة ممكنة، والتي يجب اتباعها، ومن هذه الحملات تقوم البلدية بنشر نصائح مهمة للتعامل السليم مع الشرفات، وعدم إساءة استخدامها بصورة تشكل خطراً على الأطفال أو تشويهاً للمظهر العام، كالتخزين السيئ للأثاث، أو الشواء على الشرفات، لما له من خطر كبير يضر القاطنين.

وأفاد أن نصائح البلدية تتضمن الامتناع تماماً عن تخزين الأغراض والأمتعة بالشرفة، نظراً لإمكانية تسلقها من قبل الأطفال، وزيادة احتمالية نشوب حرائق، فضلاً عن تشويه المظهر العام.