صورة توضح الموقع الأساسي لهبوط "المستكشف راشد"

أعلن مركز محمد بن راشد للفضاء عن موقع الهبوط الأساسي لمركبة "هاكوتو آر" التي تحمل على متنها المستكشف راشد.

وأفاد المركز أن الموقع الذي سيهبط عليه المستكشف اليوم الثلاثاء الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات عبارة عن فوهة "أطلس" في شمال شرق القمر.

وأكد المركز أن الموقع يناسب الأهداف العلمية الخاصة بالمهمة، وقد تم اختياره ضمن تعاون بين المركز، ومركز دراسات جيولوجيا الصخور والكيمياء الأرضية، فرنسا.