"إقامة دبي" تُتيح للأطفال فُرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم في مطار دبي

دشنت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ منصات جوازات جديدة في صالة القادمين بمبنى رقم 3 في مطار دبي الدولي، تستهدف الأطفال من عمر( 4 -12 ) سنة"، وتمنح بعضهم فُرصة ختم جوازاتهم بأنفسهم، فيما تمَّ تكليف مُشرفين متخصصين وخبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموريّ الجوازات، لتسهيل اطّلاع الأطفال ومُساندتهم والإجابة على استفساراتهم.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية "إقامة دبي" ومساعيها الحثيثة الهادفة إلى إسعاد المتعاملين والمسافرين عبر مطارات دبي، وضمن خطط تحسين الخدمات وتطويرها بما يواكب إستراتيجيات الإدارة العامة وخططها السنويّة التي تضعُ من خلالها جملةً من المحاور والمستهدفات التي تتضمن عددًا من الأعمال والمبادرات والأنشطة التطوعية والمجتمعية، ضمن نطاق المسؤولية المجتمعيّة التي تضطلع بها إقامة دُبيّ.

وتهدف إقامة دبي من خلال هذه المنصة إلى توفير تجربة متميزة للأطفال وفريدة لختم جوازات سفرهم، وبناء ثقـــة بين دبي والمسافرين الأطفال القادمين من دول العالم وتعزيز الانتماء لمدينـــة الدهشـــة دبي، بالإضافة إلى أن المنصة ستوفر نشر محتوى تعريفي عـــن معالم دبي و مطار دبي و طيران الإمارات خاص بالأطفال.

وقال الفريق محمد أحمد المريّ :مُدير عام الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ الذي اطّلع خلال جولة أجراها في عيد الفطر السعيد وتضمنت منصات جوازات الأطفال" إن الإدارة العامة حريصة على تضمين فئة الأطفال ضمن أنشطتها وخططها السنويّة المدرجة في الإستراتيجية العامة لإقامة دُبيّ، وذلك في إطار مسؤولياتها المجتمعيّة ودورها المحوريّ في مجال تعليم الأطفال وإكسابهم الثقة بأنفسهم ومنحهم فُرصة عيش تجربة مُحاكاة عمل مأمور الجوازات من خلال إتاحة الفرصة لهم لختم جوازاتهم".

وأكدَّ أنَّ الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ تدرس جميع مبادراتها وخططها بشكلٍ مُستفيض، للوقوف على أهميتها ومدى قُدرتها على تحقيق أهدافها ولا سيما تلك المتعلقة بالأطفال، لأنَّ الهدف من المبادرات والأنشطة يتمحور حول تمكين الطفل وزيادة رصيده المعرفي وتطوير مواهبه وتمكين قدراته، موضحاً أنَّ إقامة دُبيّ اختارت المأمورين المؤهلين والخبراء في مجال التعامل مع الأطفال لضمان تحقيق المبادرة لأهدافها ونجاح المشروع الذي يعد من أوائل المنصات المخصصة لختم جوازات للأطفال في العالم .

ويتم اســـتقبال الأطفال من قبل شـــخصيتين مـــن شخصيات الأطفال ( سالم وسلامة) بزي موظفي إقامـــة دبـــي بأشـــكالهم الطفولية المحببة للأطفال لبناء الـــود وصنع السعادة مـــع مدينـــة دبـــي من الخطوة الأولى، قبل أن يتم اصطحاب الأطفال إلى المنصة من خلال بوابة خاصة للممر الذي يقودهم من خلال الملصقات الأرضية التي توجههم للمنصة لختـــم الجوازات بشـــكل جذاب يتميز برسومات بطابع الفضاء تتوسطها طائرة طيران الإمارات كما أنها مزودة بدرجتين لسهولة صعود الأطفال بشكل سلس .

يُشار إلى أنَّ الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب بدُبيّ تُعتبر إحدى أكثر الجهات التزاماً بمسؤولياتها المجتمعيّة، مما قادها إلى الفوز بالعديد من الجوائز المحليّة والإقليميّة والعالميّة