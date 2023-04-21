«قرّاء دبي» تكرّم 13 من مشاهير قرّاء العالم الإسلامي

كرّمت فعالية «قراء دبي»، التي تنظمها دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، 13 من مشاهير قراء العالم الإسلامي، الذين قدموا من خارج الدولة لإحياء ليالي شهر رمضان الفضيل في إمارة دبي.

وكرم المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الإسلامية عمر محمد الخطيب، أخيراً القارئ مشاري راشد العفاسي، من دولة الكويت الشقيقة، على مشاركته في رمضان دبي، وعلى استضافته لإمامة المصلين في صلاة التراويح الإثنين 19 من رمضان 1444هـ في جامع سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، بزعبيل.

وشارك مشاري راشد العفاسي في دورات سابقة عدة في فعالية قراء دبي، وتميز بحضور كبير من جانب المصلين من مختلف إمارات الدولة، لأداء الصلاة خلفه، والاستماع إلى تلاوته العذبة. ومن جانبه كرّم مدير إدارة المؤسسات الإسلامية رئيس فريق قراء دبي، جاسم محمد الخزرجي، قراء، هم عادل عبدالله ريان (السعودية)، وعبدالعزيز بندر بن بليلة (السعودية)، وعبدالعزيز سالم الزهراني (السعودية)، وأحمد بن عبدالله الدوسري (السعودية)، ورعد الكردي (العراق)، ومحمد مبارك الفاو (البحرين)، وميلود ناصري (الجزائر)، ومحمد سالم عبدالرحمن ( ليبيا)، ومنصور عبدالله محيي الدين (اليمن)، ومحمد زاهل زكريا (سنغافورة)، وسعيد عبدالله الخطيب (اليمن)، وياسين إدريس نائب (إرتيريا).

وقال الخزرجي إن فعالية قراء دبي تعد إحدى فعاليات مبادرة رمضان دبي، التي انطلقت برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث تستضيف الدائرة سنوياً كوكبة من مشاهير قراء العالم الإسلامي، بهدف إحياء ليالي شهر رمضان في صلاتي التراويح والقيام.

ولفت إلى أن العدد الإجمالي للمشاركين من القراء هذا العام (84) قارئاً، يتوزعون في ثمانية جوامع في إمارة دبي، تم اختيارها بعناية حسب المنطقة العمرانية وكثافة عدد المصلين، إضافة إلى جامع مدينة إكسبو دبي، الذي كان شاهداً على حدث إكسبو دبي 2020.