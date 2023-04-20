مكتوم بن محمد: العيد رسالة سلام ومحبة وفرصة لمد جسور التواصل.. عيدكم مبارك

بارك نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية لأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بمقوع التواصل الإجتماعي "تويتر": أبارك لأصحاب السمو حكام الإمارات وشعبها، والأمة العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد سائلاً الله -تعالى- أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. العيد رسالة سلام ومحبة، وفرصة لمد جسور التواصل، عيدكم مبارك وكلّ عام وأنتم بخير.