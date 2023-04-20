محمد بن راشد: تقبل الله طاعاتكم .. وأدام أفراحكم .. وحقق جميع أمانيكم

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، الإمارات وشعبها بقدوم عيد الفطر المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزرارء عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، كل عام والإمارات وشعبها بخير .. كل عام وأمتنا العربية والإسلامية في خير .. كل عام والعالم إلى خير وسلام … تقبل الله طاعاتكم .. وأدام أفراحكم .. وحقق جميع أمانيكم ..