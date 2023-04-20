رئيس الدولة: ندعو الجميع إلى مشاركة الإمارات في الجهود الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي

شارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عن بعد في منتدى الاقتصاديات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ

وقال سموه عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": سعدت بالمشاركة عن بعد في منتدى الاقتصاديات الرئيسية بشأن الطاقة وتغير المناخ.. التنمية الاقتصادية المستدامة والعمل المناخي عاملان مرتبطان بجودة حياة أفضل للبشر.. ندعو الجميع إلى مشاركة الإمارات في الجهود الهادفة إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المناخي خلال استضافتها (COP28).