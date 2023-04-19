الإمارات وجنوب أفريقيا تبحثان الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق جديدة

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن جمهورية جنوب أفريقيا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً استراتيجياً لدولة الإمارات في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن البلدين يواصلان العمل المشترك لتعزيز مسارات التعاون والشراكة في القطاعات ذات الأولوية بهدف تدشين حقبة جديدة من العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والارتقاء بالتعاون التجاري والاستثماري لمستويات جديدة، وخلق المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والمؤثرة.

جاء ذلك خلال الزيارة الرسمية التي قام بها معاليه إلى جنوب أفريقيا على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى يضم مجموعة من كبار المسؤولين وممثلي منظمات الأعمال وكبريات الشركات والقطاع الخاص في الدولة.

وقال الزيودي إن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة تواصل تعزيز انفتاحها التجاري والاستثماري على العالم، انطلاقاً من دورها المؤثر في المساهمة بقيادة جهود تحفيز النمو الاقتصادي العالمي عبر إعادة تشكيل خريطة وآليات التجارة الدولية لتكون أكثر مرونة وكفاءة، وبما يعزز في الوقت نفسه رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبل مزدهر ومستدام للاقتصاد الوطني، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031" بمضاعفة الناتج المحلي الإجمالي إلى 3 تريليونات درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية الإماراتية إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات الوطنية غير النفطية إلى 800 مليار درهم.

وأضاف الزيودي: "تواصل التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وجنوب أفريقيا مسارها الصاعد، إذ بلغت القيمة الإجمالية للتجارة البينية العام الماضي 6.5 مليار دولار أمريكي، بنمو 9.3% مقارنة بعام 2021 وبنمو قياسي بلغ 42.9% و66.9% مقارنة بعامي 2020 و2019 على التوالي.

وأوضح الزيودي أن جنوب أفريقيا تعد ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات في القارة السمراء بحصة تبلغ 8% من إجمالي التجارة غير النفطية لدولة الإمارات مع أفريقيا.. كما أن جنوب أفريقيا هي الشريك التجاري الأفريقي الأول لدولة الإمارات من غير الدول العربية الواقعة في القارة. وأشار معالي الزيودي إلى أن دولة الإمارات حلت في المرتبة التاسعة عالمياً، والأولى عربياً في التجارة مع جنوب أفريقيا بحصة 38% من إجمالي تجارة جنوب أفريقيا مع الدول العربية، وذلك وفقاً لبيانات عام 2022.

وقال إن هناك آفاقا واعدة لتوطيد العلاقات الاستثمارية بين الدولتين الصديقتين، إذ بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة لجنوب أفريقيا في دولة الإمارات أكثر من 377 مليون دولار بنهاية عام 2020، فيما بلغت استثمارات الإمارات في جنوب أفريقيا أكثر من 1.5 مليار دولار في مختلف القطاعات بنهاية عام 2021.

وبحث معالي الدكتور ثاني الزيودي سبل تعزيز آفاق التعاون بين الإمارات وجنوب أفريقيا في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك، وذلك ضمن سلسلة من اللقاءات الوزارية الثنائية مع ثلاثة وزراء في حكومة جنوب أفريقيا هم كل من معالي إبراهيم باتيل وزير التجارة والصناعة والتنافسية، و معالي برافين جوردهان وزير المشاريع العامة، ومعالي باربرا دالاس كريسي وزيرة وزيرة البيئة والغابات والصيد.

وتطرقت هذه اللقاءات إلى أحدث مستجدات وتطورات العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون وسبل الارتقاء بها بما يخلق المزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال ويدعم التواصل بين القطاعين الحكومي والخاص في الدولتين الصديقتين، ويساهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية الجديدة وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك.

وتطرق لقاء معالي الزيودي مع وزيرة البيئة والغابات والصيد إلى مستجدات جهود مكافحة التغير المناخي في البلدين وسبل تعزيز مشاركة القطاع الخاص في هذه الجهود، واستضافة دولة الإمارات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ (كوب 28) في نوفمبر المقبل، والذي يعول عليه المجتمع الدولي في توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، حيث يجمع المؤتمر كبار المسؤولين من مختلف دول العالم لتقييم التقدم المحرَز على صعيد مكافحة التغيُّر المناخي، ووضع خريطة طريق لمواصلة هذه الجهود خلال السنوات المقبلة.

وزار معالي ثاني الزيودي والوفد المرافق له مقر مكتب عمليات "موانئ دبي العالمية" في جنوب افريقيا، واطلع على الخدمات النوعية التي تقدمها المجموعة ومساهمتها في ربط الأسواق الخليجية والعربية بالقارة الأفريقية خصوصاً بعد استحواذها عام 2021 على شركة "إمبيريال لوجستيكس" الذي ساهم في تعزيز قدرات "موانئ دبي العالمية" لا سيما في أفريقيا استنادًا إلى بنيتها التحتية الواسعة من الموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية .. كما سرِّع بشكل كبير تحول موانئ دبي العالمية إلى شركة عالمية للخدمات اللوجستية المتقدمة تقدم لأصحاب البضائع خدمات سلاسل التوريد المتكاملة من نقطة الشحن إلى وجهة البضائع، وأدي هذا الاستحواذ إلى إنشاء واحدة من أفضل الشبكات في القارة الأفريقية من حيث الخدمات اللوجستية الداخلية والموانئ ومحطات الحاويات والمناطق الاقتصادية والخدمات اللوجستية البحرية.

و التقى معاليه كذلك ممثلي القطاع الخاص ومجموعة من كبريات الشركات الجنوب أفريقية العاملة في قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والمعدات الطبية والذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والكهرباء والتعدين والبنية التحتية وغيرها.

وعرض معاليه خلال اللقاء الفرص الواعدة التي توفرها بيئة الأعمال في دولة الإمارات للشركات الأجنبية، وما توفره مبادرة "الجيل التالي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة" من تسهيلات لدخول السوق الإماراتي والانطلاق منه إقليمياً وعالمياً.

وتضمنت الزيارة عقد العديد من اللقاءات الثنائية بين ممثلي الشركات والقطاع الخاص من الدولتين بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية المستقبلية بين الطرفين، وخصوصاً الشركات العاملة في نفس المجال.

وكنتيجة لهذه اللقاءات، شهد معالي الدكتور ثاني الزيودي توقيع شركة "أيميا باور" الإماراتية اتفاقية مع شركة "غرين كو" الجنوب أفريقية لشراء الطاقة، واتفاقية أخرى مع "ستاندرد بنك" لتمويل استثمارات الشركة في جنوب أفريقيا للمساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء ومواجهة تحديات الطاقة هناك.

ضم وفد الدولة المرافق كلا من سعادة محش سعيد الهاملي سفير الدولة لدى جنوب أفريقيا، وسعادة راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، وسعادة عيسى عبدالله الغرير رئيس مجلس إدارة شركة عيسى الغرير للاستثمار وممثلي مجموعة كبريات الشركات الإماراتية منها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، ومجموعة جي 42 للرعاية الصحية، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، وموانئ دبي العالمية، وشركة أيميا باور، وشركة إنفنيتي باور، ومجموعة كانو، وغيرها.