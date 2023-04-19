اقتصادية الشارقة تنظم حملات رقابية مكثفة على الأسواق

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر وفق خطط تستهدف تأمين أسواق الإمارة والتأكد من سلامة جميع الممارسات الاقتصادية من خلال حملاتها الرقابية التي شملت زيارات رقابية على منشآت الخدمات الغذائية وبيع التجزئة والجمعيات والصالونات الرجالية والنسائية وأسواق الذهب إضافة إلى المنشآت الاقتصادية الأخرى التي يتعلق نشاطها بموسم العيد.

وقال سالم السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في اقتصادية الشارقة إن فرق الدائرة كثفت زياراتها الميدانية وجولاتها التفقدية على أسواق الإمارة والتي شملت عدداً من الأسواق الرئيسية والمراكز التجارية لتعريف التجار والبائعين في تلك الأسواق بضرورة وضع قوائم توضح أسعار المنتجات وتوجيه النصائح والإرشادات حول أهمية الالتزام بالقوانين وضمان معرفة المستهلك بقيمة السلع الاستهلاكية مؤكداً ضرورة الالتزام بتوضيح السعر للمستهلك قبل الشراء لمنع حدوث أي تجاوزات في عملية البيع.

وأشار إلى أن الدائرة تتواصل عبر كل الوسائل الممكنة مع المستهلكين في أسواق إمارة الشارقة لتوعيتهم وتعريفهم بحقوقهم الأساسية .

من جانبه أكد علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية أن الدائرة تتعامل مع الكثير من الحالات المختلفة لشكاوى المستهلكين وتتم معالجة كل منها بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية للوصول إلى حل يرضي الجميع ويحفظ حقوقهم موضحا أن الدائرة عالجت 3169 ملاحظة تلقتها خلال الربع الأول من العام الجاري .. و وفقاً للبيانات التي أصدرتها دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة فقد توزعت هذه الملاحظات لتشكل ملاحظات حماية المستهلك الحصة الكبرى بـ 2805 ملاحظات تلتها ملاحظات وكيل الخدمات بـ 210 و الغش التجاري بـ154 ملاحظة .

من جانبه قال راشد الحوسني نائب رئيس قسم الرقابة التجارية أن إجمالي عدد الجولات الرقابية التي نفذتها الدائرة على أسواق الإمارة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 56643 جولة رقابية وذلك بالمقارنة مع عدد الجولات خلال الربع الأول من العام الماضي وبنمو بلغ 36% .