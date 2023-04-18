مكتوم بن محمد: رسخ الشيخ محمد بن راشد بمبادراته الإنسانية منهج الاستدامة في العمل الخيري

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" تجاوزت حصيلة حملة وقف المليار وجبة المليار درهم مع ختام الشهر الفضيل، وعبر هذه الحملة نضمن استمرار العطاء وبلوغه لمستحقيه في كل مكان، رسخ الشيخ محمد بن راشد بمبادراته الإنسانية منهج الاستدامة في العمل الخيري وامتدت أياديه البيضاء إلى الإنسان في شتى أنحاء الأرض.