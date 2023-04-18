الإمارات تتحرى هلال شوال الخميس

دعت لجنة تحري الرؤية بالدولة جميع المسلمين في دولة الإمارات لتحري رؤية هلال شهر شوال لهذا العام 1444 هـ، مساء يوم الخميس والذي يصادف 29 من رمضان الجاري، الموافق 20 أبريل 2023.

وأهابت اللجنة بكل من يرى الهلال أن يتواصل على الرقم 026921166 ليتم توجيهه إلى أقرب محكمة لتسجيل شهادته.

وتمنت اللجنة أن يعيد الله تعالى شهر رمضان المبارك على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع بالخير واليمن والبركات.