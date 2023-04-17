شرطة دبي تُطلق بطولة "الألعاب الإلكترونية" ثاني أيام عيد الفطر

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، عن إطلاق فعاليات النسخة الأولى من بطولة "الألعاب الإلكترونية" في اليوم الثاني من عيد الفطر السعيد، في أكبر صالتي ألعاب في إمارة دبي،"Ezone " بمنطقة هور العنز، وQUE Club"" في عود ميثاء.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي، عقدته القيادة العامة لشرطة دبي، في مختبر الابتكار بحضور الأستاذ بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، والعقيد الدكتور عبد الرحمن شرف نائب مدير مركز حماية الدولي، والمقدم عبد الله الهويدي، رئيس قسم الحملات التوعوية، والرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية، والرائد خالد المري مدير إدارة الإعلام الأمني بالوكالة، والنقيب حمدان أحمد بن غافان من الإدارة العامة للمرور، وعدد من الضباط.

وأكد بطي الفلاسي أن تنظيم البطولة يأتي نظراً للإقبال الكبير على هذا النوع من الرياضات الإلكترونية من قبل الشباب على مستوى العالم، وتماشياً مع الفعاليات المُستمرة التي تنفذها القيادة العامة لشرطة دبي بهدف العمل على رفع نسبة الوعي المجتمعي خاصة لجيل الشباب، مضيفاً أن البطولة يتم تنظيمها بالتعاون مع أشهر صالتي لرياضة الألعاب الإلكترونية في دبي، لخلق تحدي بين المشاركين، وشغل أوقات فراغهم.

120 ألف درهم

وحول البطولة، أكد الرائد عبد الله الشحي أن جوائزها تصل إلى 120 ألف درهم، وأنه يمكن التسجيل فيها من خلال مسح رمز الدخول السريع " QR code" والذي سيتم الإعلان عنه عن طريق موقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، مؤكداً المنافسات في المسابقة ستكون على لعبيتي فالورانت " VALORANT"، وكاونتر سترايك "Counter Strike 1.6".

أهداف البطولة والتوعية

وبين الرائد الشحي أن الهدف من البطولة هو تعزيز ثقافة التعامل مع الألعاب الإلكترونية بتوازن، والحث على المحافظة على الصحة العامة والعقلية لمستخدمي هذا النوع من الألعاب عبر الاعتدال في ممارستها، إلى جانب التوعية بأهمية المحافظة على الخصوصية وعدم مشاركة المعلومات والبيانات والصور مع الغرباء من خلال المحادثات التي تتم عبر بعض الألعاب، إضافة للتوعية بالجرائم الإلكترونية الشائعة الخاصة بهذا النوع من الألعاب، وتعزيز الوعي بالتعاملات المالي الإلكترونية والجرائم التي يمكن أن ترتبط بها.

بدوره، أكد العقيد عبد الرحمن شرف على أهمية ممارسة الألعاب إلكترونية بتوازن والحرص على الابتعاد عن التأثيرات السلبية من مُستخدميها خاصة فيما يتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والعقاقير الطبية التي تؤثر على المستخدم وحياته وأسرته ومجتمعه، مبيناً أن البطولة سيقدم برنامج حماية من خلالها توعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية على صحة الإنسان.

من جانبه، أكد النقيب حمدان بن غافان أن الإدارة العامة للمرور ستشارك في البطولة من خلال التوعية بأهمية الالتزام بقوانين السير والمرور، وربط حزام الأمان أثناء القيادة، والالتزام بالسرعة المحددة وإرشادات الطريق، وترك مسافة آمنة بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، وإعطاء المشاة حقهم عند العبور، وأهمية إفساح الطريق.



