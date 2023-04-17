فتح طريق الممزر اليوم للمركبات ضمن الطرق البديلة للجسر العائم المغلق

فتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي اليوم طريق الممزر لمرور المركبات في اعقاب اغلاق الجسر العائم لمدّة 5 أسابيع ابتداءً من 17 أبريل بشكل متواصل لأسباب تتعلق بأعمال الصيانة، وسمحت الهيئة باستخدام مخرج الممزر أمام حركة سير المركبات القادمة من الشارقة بعد ان كان مقتصر على الحافلات ومركبات الأجرة، وذلك لإتاحة الوصول السهل لجسر الإنفينيتي عبر شارعي القاهرة والخليج.

ودعت الهيئة السائقين الى استخدم مجموعة من الطرق البديلة خلال فترة اغلاق الجسر العائم ضمن خطة متكاملة وضعتها لتحويل الحركة المرورية، بهدف ضمان انسيابية الحركة المرورية، تشمل استخدام ي جسر آل مكتوم وجسر الإنفينيتي، وجسر القرهود، وفتح مخرج شارع الممزر للمركبات القادمة من شارع الاتحاد، بالإضافة إلى الطرق والمحاور الرئيسة مثل شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الإمارات .

وتشير الخطة الى استخدام جسر الإنفينيتي للمركبات القادمة من ديرة إلى بردبي، عبر شارع الخليج، واستخدام المركبات معبر الخليج التجاري، وجسر القرهود أو جسر آل مكتوم، أو جسر الإنفينيتي عبر شارع القاهرة وشارع الخليج، وذلك عند اتجاهها من الشارقة إلى بردبي، عبر شارع الاتحاد.

ويمكن أيضا للحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع خالد بن الوليد، استخدام جسر آل مكتوم وجسر الإنفينيتي، فيما يمكن للحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع أم هرير، استخدام جسر آل مكتوم.

وتتيح الطرق البديلة للحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع الشيخ زايد، استخدام جسر القرهود وجسر آل مكتوم وجسر الإنفينيتي ومعبر الخليج التجاري. ويمكن كذلك للحركة المرورية القادمة من بردبي إلى ديرة، عبر شارع عود ميثاء، استخدام جسر آل مكتوم وجسر القرهود.