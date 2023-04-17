عبدالرحيم الزرعوني يسهم بـ 5 ملايين درهم

انضم رجل الأعمال الإماراتي عبدالرحيم محمد بالغزوز الزرعوني، إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، حيث أعلن عن مساهمته بمبلغ خمسة ملايين درهم لدعم مستهدفات الحملة.

وقال إن «العمل الإنساني والخيري في دولة الإمارات يستند إلى رؤى استراتيجية مستدامة، ويعتمد على تخطيط مدروس للحاضر والمستقبل، وهو ما عزز ريادة الإمارات في هذا المجال وأكسبها ثقة واحترام المؤسسات الدولية».

وعبر الزرعوني عن فخره بالمشاركة في حملة «وقف المليار وجبة» التي تنطلق من دولة الإمارات ليصل خيرها إلى الفئات الأقل حظاً حول العالم، منوهاً بعطاء مجتمع الإمارات الذي يترك بصمات مضيئة في العمل الإنساني في مختلف دول العالم.

وتستكمل الحملة نجاحات حملات إطعام الطعام التي تم إطلاقها بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في الأعوام السابقة بداية بحملة 10 ملايين وجبة مروراً بحملة 100 مليون وجبة وانتهاء بحملة مليار وجبة في رمضان 2022.

وتجسد حملة «وقف المليار وجبة» التزام دولة الإمارات بدورها الإنساني ومد يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات، في كل الظروف الإنسانية الصعبة، وللفئات الأكثر احتياجاً، باعتبارها سنداً وعوناً للجميع، حيث تترجم قيم العطاء الراسخة لدى أهل الإمارات، وسعيهم الدؤوب لإغاثة المجتمعات الأقل حظاً حول العالم، بمساهمة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء ورواد العمل الإنساني والاجتماعي.