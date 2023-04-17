فريق لتنمية الطفولة المبكرة في أبوظبي

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، أخيراً، عن تشكيل فريق قادة التأثير لتنمية الطفولة المبكرة، الذي يضم عدداً من قادة القطاع الحكومي في أبوظبي والدولة، لضمان مشاركة أصحاب العلاقة في اتخاذ القرارات المتعلقة بقطاع تنمية الطفولة المبكرة، وتعزيز المشاركة العامة في دعم تنفيذ استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة 2035.

وقالت المدير العام لهيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، سناء محمد سهيل: «نسعى من خلال هذا الفريق إلى ضمان توحيد وتنسيق جهود التواصل والتعاون بين الجهات الرئيسة المعنية بالقطاعات الفرعية لتنمية الطفولة المبكرة من خلال فريق واحد، ومشاركة أبرز القيادات وصناع القرار بمستجدات تنفيذ استراتيجية أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة، ومشاركة المستجدات بشأن الجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية بتنمية الطفولة المبكرة، لضمان توافق وتكامل الجهود ومواءمة الموضوعات بين الجهات المختلفة لوضع الخطط اللازمة لتطوير برامج الطفولة المبكرة».