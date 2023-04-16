"فرجان دبي" تجمع كبار المواطنين على مأدبة إفطار بالقرية العالمية

أقامت مبادرة " فرجان دبي" بالتعاون مع القرية العالمية، مأدبة إفطار لكبار المواطنين، تكريماً لهذه الفئة واحتفاءً بها ضمن فعاليات شهر رمضان المبارك.

وقالت مؤسس ومدير عام «فرجان دبي»، علياء الشملان، لـ«الإمارات اليوم» ، أن المبادرة جمعت 30 مواطن ومواطنة من كبار المواطنين، مسجلون بنادي ذخر الاجتماعي، وتم فتح المجال أمام عدد من أفراد المجتمع لحضور الفاعلية ومشاركتهم مأدبتهم.

وقالت أن الفعالية تأتي احتفاءً بهذه الفئة العظيمة من المجتمع، لدورها الكبير في بناء وتأسيس المجتمع الإماراتي، كذلك تهدف إلى تعزيز الترابط المجتمعي بين فئاته من الشباب وكبار السن.

ولفتت إلى أن الفعالية شملت فقرات ترفيهية، وتوزيع هدايا قيمة على المشاركين من قبل مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تقديراً لهم.

وذكرت أن كبار المواطنين تعد من أكثر الفئات التي تستحق التكريم المستمر بالمجتمع، فهم آباء وأجداد الجيل الحالي الذي يقود دفة التطوير بالدولة.

وتقوم " فرجان دبي" بدورها كمؤسسة اجتماعية تسعى إلى ترسيخ القيم الاجتماعية والهوية الوطنية، وتشجيع المشاركة المجتمعية، وتحفيز روح التطوع والمشاركة المجتمعية للارتقاء بجودة الحياة، وتعزيز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع، كما تسعى إلى تمكين المجتمعات المحلية في أحياء دبي السكنية، وتعزيز التواصل بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال تحفيز روح التطوع والإسهام المجتمعي.

ووضعت "فرجان دبي" ضمن قائمة فعالياتها خلال شهر رمضان المبارك عدد من الفعاليات أبرزها، إقامة إفطار القيم الإماراتية، وسحور للأمهات بالتعاون مع ميدكلينك، والتسوق مع الأيتام للعيد، وإقامة فعالية لإفطار كبار المواطنين بالقرية العالمية بدبي.