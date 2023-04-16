20 مليون درهم من "دبي الإسلامي" لـ"دبي الخيرية"

قدم بنك دبي الإسلامي 20 مليون درهم من أموال الزكاة لجمعية دبي الخيرية لصرفها على المستحقين في مصارف "الفريضة" والمساعدات للمستحقين وفق الإجراءات المتبعة بإدارة الزكاة ولجان البحث الاجتماعي بالجمعية.

يأتي ذلك في إطار التعاون المستمر و الشراكة الاستراتيجية والمجتمعية بين الطرفين، وتعزيزاً لعطاء الحملة الرمضانية للجمعية "يدوم الخير" التي تبلغ ذروتها مع دخول العشر الأواخر من الشهر الفضيل.

وثمن احمد السودي المدير التنفيذي للجمعية عطاء بنك دبي الإسلامي المتواصل، والتزامه بأداء فريضة الزكاة ودعم العمل الخيري والإنساني، وحرصه على تعزيز التكافل والتعاضد بين أفراد المجتمع، وترجمة قيم ديننا الحنيف.

وقال: بنك دبي الإسلامي شريك استراتيجي للجمعية منذ فترة طويلة، وهو في طليعة شركاء المؤسسات والجمعيات الخيرية عموماً، و"دبي الخيرية" خصوصاً وأحد أبرز الداعمين الأساسيين لها في تنفيذ برامجها الخيرية، تجسيداً لمبدأ التكافل الاجتماعي، وتطبيقاً لفريضة الزكاة.

وأضاف:" للبنك أياد بيضاء في خدمة مجتمع الإمارات ومد يد العون والتواصل مع الجمعيات الخيرية ومساعدتها في تنفيذ برامجها ومشاريعها الخيرية في الدولة" .

وعبرت ادارة "البنك" عن اعتزازها بالتعاون مع دبي الخيرية وجميع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في الدولة، مجددة التزام البنك في تعزيز التنمية الاجتماعية دعم ورعاية العمل الخيري داخل الدولة .

وأكدت "الإدارة" أن التعاون مستمر وقائم مع جمعية دبي الخيرية في سبيل إيصال المساعدات والزكوات إلى مستحقيها من الأسر المتعففة والفقراء والمساكين والأيتام، مشيدة بدور الجمعية في تخفيف العبء عنهم.

وقالت الإدارة ان لبنك دبي الإسلامي شراكة مجتمعية تهدف إلى تحقيق أهداف العمل الإنساني والخيري المشترك، لا سيما تعزيز استدامته ودعمه برامج ومبادرات قطاعه، وتمكين الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الوطنية من تقديم المعونة لفئات المجتمع، لا سيما الأسر المتعففة والأرامل والمطلقات والأيتام وغيرهم من أصحاب الحاجة.