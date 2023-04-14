حملة لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من الفئات المساندة في الشارقة

شارك موظفو بنك الاستثمار وفريق من بلدية الشارقة بحملة لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين من الفئات المساندة في مقر سكنهم، حيث أعلن بنك الإستثمار عن شراكته مع بلدية الشارقة لتوفير حوالي 18 ألف وجبة إفطار على الصائمين من العمال طيلة أيام شهر الخير لترسيخ معاني العطاء وقيم التكافل ونشر روح العمل الخيري والتطوعي والحرص على إدخال البهجة والسعادة على قلوبهم.



وأكدت بلدية الشارقة أن هذه الزيارة تعكس حرص الطرفين على تعزيز الدور المجتمعي والإنساني والتواجد في مواقع فعل الخير والتشجيع عليه لترسيخ معاني العطاء والتأكيد على دعمهم بمختلف المبادرات والفعاليات التي تسعدهم وترسم الفرحة على وجوههم، كما تجسد هذه الزيارة أهمية التلاحم المجتمعي ومساعدة كافة الفئات لبعضها البعض وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك الذي يعم فيه الخير والعطاء.

من جانبه قال مدير عام بلدية مدينة الشارقة عبيد سعيد الطنيجي: "تحرص البلدية على تعزيز العمل التطوعي والخيري ونشر السعادة لدى الموظفين من الفئات المساندة ودعمهم، وتنظيم مبادرات وفعاليات خلال العام خصوصاً خلال شهر رمضان، فالشراكة الاستراتيجية مع العديد من الجهات والشركاء تعزز من هذا الدور لتوفير الدعم اللازم لهم لما لهذه الفئة من دور هام في تنفيذ المشاريع المختلفة، كما أن هذه المبادرة من أبرز ما تقوم به البلدية من مبادرات إنسانية خلال الشهر الفضيل بما يرسخ روح الألفة والمودة والمحبة وتمتين جسور التواصل في مجتمع دولة الإمارات المعطاء الساعي للخير دائماً".



من جهته قال الرئيس التنفيذي لبنك الإستثمار أحمد محمد أبو عيدة، عقب هذه الزيارة:" نحرص في بنك الاستثمار على تعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي بين موظفي البنك، كما أننا سنواصل التزامنا القوي ببرامج الاستدامة، وإن شراكتنا مع بلدية الشارقة خير مثال على التكافل الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك وما هي إلا امتداد لنهج الخير والعطاء الذي رسمته دولة الإمارات العربية المتحدة لنفسها منذ النشأة".