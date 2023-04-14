توزيع 55 ألف وجبة على العمال

نظم بنك الإمارات للطعام التابع لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، بالتعاون مع منصة «فيس بوك» التابعة لشركة «ميتا»، أمس، في منطقة القوز، مبادرةً لتوزيع قرابة 720 سلة غذائية على العمال المُستحقين، بما يعادل 55 ألف وجبة، مُقدمة من سلسلة متاجر «كارفور» التي تُديرها شركة «ماجد الفطيم للتجزئة» في الإمارات.

وتُعدّ المبادرة جزءاً من دور بنك الإمارات للطعام في تعزيز المسؤولية المجتمعية لدى أفراد المجتمع والشركاء، وتحقيق أهدافه في إدارة فائض الطعام والحدّ من هدره، وإيصال الغذاء إلى أكبر عدد من محتاجيه داخل دولة الإمارات وخارجها، إضافةً إلى التوعية بمبادراته الخيرية والإنسانية فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي للوصول إلى صفر مخلفات طعام.

ويسعى بنك الإمارات للطعام عبر نشاطاته ومبادراته إلى نشر هذه القيم وترسيخها عالمياً من خلال رؤيته ورسالته، ما يسهم في تعزيز قيم التآخي وعمل الخير في المجتمع وتعزيز ثقافة استدامة الطعام والثقافة الاستهلاكية لدى الأفراد.

وقال نائب رئيس مجلس أمناء بنك الإمارات للطعام، داوود الهاجري، إن مبادرات بنك الإمارات للطعام انعكاس لأصالة مجتمع دولة الإمارات، وتجسيد لقيم الخير والعطاء والإنسانية والتآخي في المجتمع.

وأضاف: «يسعى البنك إلى التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات والمنظمات، لتعزيز العمل الإنساني والخيري والتطوعي، والإسهام في نشر القيم الإيجابية من الإمارات ونقلها إلى العالم. كما يعمل على توفير الغذاء لأكبر عدد من مستحقيه، محلياً وعالمياً، عبر التخطيط والإدارة السليمة لفائض الطعام، والحدّ من هدره، بما يسهم في تحقيق الوفرة والاستدامة الغذائية والبيئية».

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية للتسويق في شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، شيلا شيبان، إن المبادرة «تتماشى مع قيم والتزام كارفور بخدمة المجتمع وتعزيز التكاتف بين أفراده. ونأمل أن تُدخل هذه المبادرة الفرحة في قلوب المستحقين خلال الشهر الفضيل».

وقالت مديرة شراكات المبدعين في الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا لدى شركة «ميتا»، مون باز، إن «شراكتنا مع بنك الإمارات للطعام تعزز التزامنا المستمر بالوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً وتقديم الدعم».

وجرى توزيع 300 سلة غذائية في مكتب البنك على العمال المُستحقين، حيث تضمنت السلال مجموعة متنوعة من مستلزمات البقالة، فيما سيجري إرسال بقية السلال الغذائية البالغ عددها 420 سلة مباشرةً إلى سكن العمال لتوزيعها.

وكان بنك الإمارات للطعام أعلن مع قدوم شهر رمضان المبارك عن إطلاقه عدداً من المبادرات التي هدفت إلى إيصال الغذاء بجودة عالية إلى أكبر شريحة من محتاجيه، وتعزيز الإدارة المُثلى لفائض الطعام بما يضمن الحدّ من هدره، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي بأهمية تقليل الفائض والوصول إلى صفر مخلّفات طعام.

وشملت المبادرات توفير ثلاثة ملايين وجبة من التبرعات، بالتنسيق مع شركات الأغذية والهلال الأحمر الإماراتي، والمعنيين في الفنادق وخيم الإفطار لحصر الفائض من الطعام، ونقله إلى البنك والجمعيات الخيرية بالتعاون مع شركات التوصيل.

كما أطلق البنك مبادرة «هريسكم علينا» لجمع أطباق الهريس التقليدية التي تتبرع بها المطابخ الكبيرة وتوزيعها على المستحقين خلال الشهر الفضيل.