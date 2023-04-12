محمد بن زايد: أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة عبر حساب سموه بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" .. قائد استثنائي.. وقامة وطنية ملهمة.. قاد الحكومة على مدى 17 عاماً نحو التميز والإبداع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً لجودة العمل الحكومي.. أخي محمد بن راشد.. السند والعضيد....حكومة الإمارات استثنائية بقيادتك وكلنا ثقة بأن مسيرة النجاح والإنجازات مستمرة بجهودك بإذن الله.