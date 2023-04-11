مكتوم بن محمد: 102 مليون إنسان في هذا العالم يصلهم الخير من قائد الخير الشيخ محمد بن راشد

قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، 102 مليون إنسان في هذا العالم يصلهم الخير من قائد الخير الشيخ محمد بن راشد -حفظه الله- في 2022 عبر مبادرات محمد بن راشد العالمية. إغاثة المحتاجين وعلاج المرضى وتعليم الأطفال وتمكين المجتمعات هي أسمى أعمال الخير. دبي برؤية الشيخ محمد بن راشد تغدو اليوم عاصمة للإنسانية في العالم.