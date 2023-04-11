أمطار مصحوبة بـ"برق ورعد".. "الأرصاد" يُحذّر: 3 أيام طقس مُتغيّر

أكد المركز الوطني للأرصاد، أن الدولة تشهد على مدى الأيام الثلاثة المقبلة فرص لتكوّن السحب الركامية المحلية شرقاً تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط أمطار وبرق ورعد أحياناً، كما تزداد كميات السحب غرباً وعلى السواحل يصاحبها سقوط أمطار، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية يوم الجمعة، تكون معتدلة السرعة و نشطة أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، مع حدوث انخفاض في درجات الحرارة، لافتاً إلى أن البحر يكون خفيف إلى متوسط الموج يصبح مضطرب يوم الجمعة في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً في بحر عمان.

وأرجع المركز هذه الحالة إلى تأثيرات امتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي مع امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا من الغرب، وتيار هوائي غربي يصاحبه تشكيلات من السحب تتحرك من الغرب إلى الشرق، مع سقوط أمطار على فترات، نتيجة لوجود الجبال شرقاً وحدوث ارتفاعاً في درجات الحرارة السطح، ما يؤدي إلى تكوّن بعض السحب الركامية المحلية المُمطرة.