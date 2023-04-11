حمدان بن محمد: نحتفي بسيرة ومسيرة من الخير

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن أثر مسيرة الخير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، يمتد من أرض الإمارات ليشمل الكثيرين حول العالم.

وقال سموه في تدوينة على «تويتر»، أمس، بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني»: «رحم الله الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. في 19 رمضان من كل عام نحتفي بسيرة ومسيرة من الخير والعطاء والجود والأيادي البيضاء التي امتد أثرها من أرض الإمارات لتشمل الكثيرين حول العالم».