"ذكرى وفاة الشيخ زايد" تتصدر "تويتر".. ومغردون: "في مثل هذا اليوم رحل رجل لن يكرره التاريخ"

يصادف اليوم، 19 رمضان، ذكرى وفاة القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي رحل في مثل هذا اليوم من العام 2004.

وتصدر، بهذه المناسبة، وسم #ذكرى_وفاة_الشيخ_زايد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". حيث أحيا المتابعون ذكرى وفاة الشيخ زايد معبرين عن حبهم الكبير وامتنانهم لمؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة والذي كان أبا لهم قبل أن يكون قائدا.

فقال أحد المغردين: "رحلت عنا يا من كنت نعم الأب والقائد، وتركت أثرك الطيب في قلوبنا. رحمك الله، وأسكنك الفردوس الأعلى".

وقال آخر: "رحلت من هذه الدنيا ولكنك لم ولن ترحل من دعائنا وقلوبنا ، اللهم أرحم من كان أباً لشعبه قبل أن يكون قائداً".

وأكد مغردون على الدور الهام الذي قدمه المغفور له الشيخ زايد للإنسانية، وعلمهم من خلاله معاني الخير والعطاء، فقالت إحدى المغردات: "رحم الله رجلاً قدم للإنسانية وتحمل الكثير من العبر، فقد تعلمنا منه الخير والعطاء، فقد كان أحب الناس وأرحمهم للناس، شيخنا وحاكمنا الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان اللهم ان أبانا الشيخ زايد قد رفق بنا ورحمنا فارفق به يالله وارحمه برحمتك يا ارحم الراحمين"

كما عبر الكثير من المغردين عن إعجابهم بشخصية الشيخ زايد، مشيرين أنه كان قائدا متميزا ولن يكرره التاريخ، فقالت إحدى المغردات: "الله خلق مليون قايد وقايد بس ما خلق قايد على وصف زايد".

وقالت أخرى: "في مثْل هذا اليوم رَحَل رجل لنْ يكرّره التاريخ ، رحل من كانَ بمثابَة الأب لِشعْبه الله يرحمك".

وحملت جميع تغريدات المتابعين دعوات نابعة من قلوبهم للشيخ زايد تعبر عن حبهم وامتنانهم له، ومنها: "اللهم إنا نسألك في ليلة الوفاء وعلى أرض الوفاء، وبأكف أهل الوفاء، أن تغفر لأبينا وحبيبنا وشيخنا زايد بن سلطان يا رحيم يا رحمن اللهم كما أحييته وفيا وأمته وفيا، اللهم اجمعه في جنتك بسيد الأوفياء".

"اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.. رحمك الله يا أبونا وطيب ثراك وجزاك عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء".

من جانب آخر قال متابعون إنه لا بد أن يتم تناقل مآثر الشيخ زايد عبر الأجيال، حتى يكون قدوة لهم في حياتهم ولتستمر مسيرته من خلال الأجيال اقادمة، فقال أحدهم: "سنظل نحكي لأبنائنا مآثر زايد لينهلوا من فكره ويقتدوا بعمله حتى ولو لم يعاصروه".

من جانبهم أكد مغردون على أن ذكرى الشيخ زايد سوف تبقى في قلوبهم للأبد، فقال أحدهم: "في القلب سوف تبقى للأبد يا أعز حاكم غفر الله لك وتجاوز عنك وجعل قبرك روض من رياض الجنان في روح وريحان".

وفي سياق متصل، تناقل مئات المغردون صورا للمغفور له في مختلف مراحل حياته، كما تناقلو مقطع فيديو للحظة إعلان نبأ وفاته، وعلقوا عليه:"الخبر الذي لا تنساه الإمارات.. رحيل القائد المؤسس".