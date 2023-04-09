محمد بن راشد يستقبل مجموعة من العلماء والباحثين

كرّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي، وذلك خلال استقباله مجموعة من العلماء والباحثين.

ودون صاحب السمو عبر حسابه على “تويتر”: استقبلنا اليوم مجموعة من العلماء والباحثين، وكرمنا الفائزين بميدالية التميز العلمي ووسام البحث العلمي، علماء في الطب والطاقة والذكاء الصناعي وعلم الوراثة وباحثين واعدين في دولة الإمارات.

وأضاف صاحب السمو: بالعلماء والباحثين ومعهم ترتقي الدول وتتقدم الشعوب وتتخرج أجيال جادة على طريق العلم والمعرفة.