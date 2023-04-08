تنفيذ مشروع 16 مسكناً في منطقة عود الطاير بأم القيوين

باشرت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، بالتعاون مع بنك دبي الإسلامي، تنفيذ مشروع 16 مسكناً بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة عود الطاير بأم القيوين، مخصصة للأسر المواطنة من ذوي الدخل المحدود.

وقال مدير عام المؤسسة، راشد حمد الحمر، إن المشروع يستغرق سنة، وتتكون المساكن من ثلاث غرف ومجلس وملحق خارجي منفصل، يضم مطبخاً وغرفة للعمالة المنزلية، إضافة إلى غرفة للغسيل.

وأضاف أن المؤسسة نفذت في السنوات الماضية مشاريع إسكانية تضم 110 مساكن، بينها 78 مسكناً في حي «التسامح 2»، و32 مسكناً في حي «التسامح 1»، إلى جانب البدء في تنفيذ مشروع 16 مسكناً في منطقة عود الطاير، مشيراً إلى دراسة الحالة والتأكد من استيفائها شروط الاستحقاق.