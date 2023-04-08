قرع جرس «ناسداك دبي».. دعماً لـ «وقف المليار وجبة»

قرع عبدالقادر سنكري وأبناؤه، بالتعاون مع بورصة ناسداك دبي، جرس التداول دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، من أجل توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، والمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خاصة لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وكان عبدالقادر سنكري وأبناؤه تعهدوا بدعم حملة «وقف المليار وجبة» بمبلغ 10 ملايين درهم سنوياً في خمسة أعوام بإجمالي 50 مليون درهم من أجل المساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.