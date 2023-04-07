48 ساعة زمن إصدار جواز السفر الجديد إلكترونياً

أتاحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر نظام الخدمات الذكية والتطبيق الذكي، خدمة إصدار جواز سفر جديد لأول مرة (للمواطنين)، على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

وبينت أن جواز السفر يصدر إلكترونياً بعد 48 ساعة من استلام وقبول طلب الخدمة المستوفية للشروط. وأن التقديم على جواز السفر الجديد، يتم من خلال ثلاث خطوات تبدأ بالتسجيل وإنشاء حساب، وتقديم الطلب وتسديد الرسوم، وأخيراً استلام جواز السفر، لافتة إلى أن خدمة إصدار جواز سفر مرتبطة مع باقة «مبروك ما ياك

» للمواطنين فقط، وهي مبادرة تهدف إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتعاملين للحصول على الوثائق الرئيسة للمولود من خلال قناة موحدة، حيث يحصل المولود من خلالها على جواز السفر وبطاقة الهوية، إضافة إلى شهادة الميلاد والتأمين الصحي، فضلاً عن تسجيل المولود في خلاصة القيد إلكترونياً مع إصدار رقم هوية.

وتتطلب إجراءات التقديم على جواز السفر الجديد، إلكترونياً، توفر رقم هوية للمتعامل، وأن يكون المواطن مضافاً على خلاصة القيد، ويتوجب على المتعاملين اتباع الإرشادات والمتطلبات المرسلة لهم أثناء سير المعاملة تفادياً لإلغاء تفعيل الطلب.

وشرحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ أنه يشترط لإصدار جواز سفر لمن هم أكبر من سن 15 سنة توفر البصمة والتوقيع على بطاقة الهوية المرتبطة بالمتعامل.

وأكدت ضرورة توفير صور شخصية مطابقة للمعايير المعتمدة، بحيث تكون حديثة، وخلفية الصورة باللون الأبيض، ولا تظهر اليدان فوق الكتفين، وفتح العين، وألا تحتوي الصورة على إطار، وأن تكون بعرض 40-35 مليمتراً.

وتبلغ رسوم الطلب 10 دراهم، والإصدار 40 درهماً، والتوصيل 15 درهماً، ويتوجب استخدام الخدمات الإلكترونية للهيئة، وللحالات الخاصة فقط يقبل تقديم الطلب من خلال مراكز سعادة المتعاملين.