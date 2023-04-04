مواقف المركبات في دبي مجانية للمواطنين.. بشروط

أفادت هيئة الطرق والمواصلات في دبي بأن مواقف المركبات في دبي المستحقة للرسوم، تتوفر مجاناً للمواطنين بشرط أن تقع في محيط مساكنهم على بعد مسافة نصف قطر، 500 متر.

ودعت الهيئة أول أمس في تغريدة لها على حسابها في منصة التواصل الاجتماعي «تو

يتر

»، المواطنين إلى التقدم للحصول على تصريحٍ لاستخدام المواقف العامة الخاضعة للرسوم المحيطة بمكان سكنهم.

وأفادت الهيئة بأنه يشترط للاستفادة من الخدمة الحصول على تصريح يتم إصداره استناداً لعدد من المعايير التي نصت عليها النظم والقوانين، مشيرة إلى تقديم طلبات التصاريح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.

وتنتشر المواقف المخصصة للمركبات في أماكن متعددة في أنحاء دولة الإمارات، وتوجد عادة في المباني السكنية والتجارية، ومراكز التسوق، ومباني الجهات الحكومية، كما يتوفر عدد كبير منها في الشوارع الممتدة داخل الأحياء السكنية وبجانب المنازل والفلل المستقلة. ويتطلب استخدام المواقف التي تنتشر في المدن دفع رسوم معينة تختلف حسب كل إمارة، وتحتسب بناء على مدة التوقف.

وتوفر الهيئة خدمة مواقف المركبات مجاناً لكبار مواطني الدولة الذين بلغوا من العمر 60 عاماً وما فوق بشرط إصدار تصريح بذلك، كما توفر المواقف المجانية لأصحاب الهمم من المواطنين والمقيمين ضمن المواقف المصنفة لاستخدام أصحاب الهمم.

وينص القرار الإداري رقم (381) لسنة 2017 بإصدار اللائحة التنفيذية لقرار المجلس التنفيذي رقم (5) لسنة 2016 بشأن تنظيم مواقف المركبات في إمارة دبي على عدد من الشروط المتعلقة بصرف التصريح للوقوف مجاناً للمواطنين القاطنين في المناطق الخاضعة لنظام إدارة المواقف. وتتضمن الشروط أن تحدد الإدارة المختصة أرقام أجهزة دفع رسم الوقوف المصرح بالوقوف بالقرب منها وفق ما تراه مناسباً، كما تشير إلى أن فترة صلاحية التصريح تمتد لسنة واحدة قابلة للتجديد بذات الشروط والإجراءات.

ويشير القرار إلى وجوب ربط أعداد التصاريح بحجم المسكن بناءً على المحددات التالية: يصرح لشقة سكنية تتكون من غرفة وصالة أو استوديو بتصريحين مجانيين، ويصرح لشقة سكنية تتكون من غرفتين وصالة بثلاثة تصاريح مجانية. ويصرح لشقة سكنية تتكون من ثلاث غرف وصالة، بأربعة تصاريح مجانية، ويصرح لفيلا أو شقة سكنية مكونة من أربعة غرف أو أكثر وصالة، بخمسة تصاريح مجانية.