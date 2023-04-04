«معاً» تطلق «عطاء أبوظبي» لدعم 12 مبادرة مجتمعية

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية «معاً»، عن إطلاق حملتها «عطاء أبوظبي»، والتي تدعم الأولويات الاجتماعية التي تهم أفراد المجتمع، داعية سكان العاصمة أبوظبي إلى التفاعل معها خلال الشهر الفضيل، والمشاركة في إحداث أثر اجتماعي مستدام، مشيرة إلى وجود 12 مشروعاً ومبادرة يمكن للأفراد تقديم التبرعات لدعمها.

وكشفت «معاً» عن استفادة نحو 700 ألف شخص من أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي من المخصصات المالية لمختلف البرامج والمبادرات الاجتماعية، التي قدّمتها هيئة «معاً» منذ تأسيسها عام 2019 عبر صندوق الاستثمار الاجتماعي، وغيرها من المحاور التي تقود التغيير المجتمعي، ولها أثر إيجابي مستدام وطويل المدى.

وأشارت إلى أن أبرز المشاريع والبرامج التي تتيح للأفراد تقديم المشاركات تتضمن مشروع جودة حياة أصحاب الهمم، والصحة النفسية، ومعاً لكل يتيم، وبرنامج رعاية فئة الأحداث، والحدائق المجتمعية، ورعاية صحية في متناول الجميع، ودعم تعليم الطلاب والمواهب، ودعم مدارس التسامح، ومبادرة ساهم في المحافظة على الكوكب، وبرنامج امنحهم ابتسامة جميلة، وكبار المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى برنامج تمكين مجتمعات الصم.

وأكدت الهيئة أن هذه المساهمات، تنسجم مع شهر الخير والعطاء، وتسهم في إحداث أثر إيجابي يعود بالفائدة على المجتمع بفئاته المختلفة، ويمكن للمساهمين اختيار البرامج التي تتوافق مع أولوياتهم وقيمهم، حيث تتبع الهيئة الشفافية العالية في توجيه وتخصيص هذه المساهمات، بصفتها القناة الحكومية المعنية في أبوظبي بتلقي مساهمات القطاع العام والخاص والمجتمع المدني، وتوجيهها لدعم الأولويات الاجتماعية المحددة في الإمارة.