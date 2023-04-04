«أنبل رقم» للأرقام المميزة ينطلق 8 أبريل لدعم حملة «وقف المليار وجبة»

ينطلق في دبي يوم السبت الموافق 8 أبريل الجاري مزاد «أنبل رقم» الخيري للأرقام المميزة للوحات المركبات، لدعم جهود حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

ويعرض المزاد، الذي تنظمه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتعاون مع «الإمارات للمزادات» وبدعم من هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مجموعة من الأرقام المميزة الخاصة بلوحات المركبات، أبرزها رقم اللوحة الفردي المميز P7 بالإضافة إلى 10 أرقام ثنائية وهيAA19، AA22،AA80،O71،X36،W78،H31،Z37،J57،N41، فضلاً عن مجموعة من الأرقام المميزة الأخرى وهي: Y900،Q22222،Y6666.

ويشارك في المزاد شخصيات مرموقة من مختلف الفعاليات الاقتصادية ومؤسسات العمل الخيري والنفع العام والخيرين الحريصين على دعم القضايا الإنسانية النبيلة كالتي تعمل عليها حملة «وقف المليار وجبة»، وبالتزامن مع شهر رمضان الكريم، شهر العطاء والتضامن الإنساني مع الفئات الضعيفة وخاصة الأطفال واللاجئين والنازحين وضحايا الكوارث والأزمات.

شبكة أمان غذائي

ويسهم ريع مزاد «أنبل رقم» الخيري، الذي يقام في فندق «فور سيزونز جميرا» بدبي، في دعم الأهداف الإنسانية لحملة «وقف المليار وجبة» للمساهمة في توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً، وإرسال مليار رسالة أمل وتضامن من الإمارات إلى من هم في أشد الحاجة حول العالم، في وقت تزداد فيه حدة تحدي الجوع الذي يهدد أكثر من 828 مليون إنسان حول العالم.

وتعد المزادات أداة مبتكرة معاصرة لدعم العمل الخيري والإنساني، حيث حققت النسخة الأولى من مزاد «أنبل رقم»، التي رفدت حملة «100 مليون وجبة» في رمضان 2021 نحو 50.45 مليون درهم في ليلة واحدة، وأسهمت في مضاعفة الحملة لهدفها النهائي، وصولاً إلى ما يعادل 220 مليون وجبة.

كما حقق مزاد أنبل رقم الخيري للأرقام المميزة في دبي 53 مليون درهم لصالح حملة «مليار وجبة» في رمضان 2022، في حين حقق مزاد أنبل رقم الداعم للحملة من شرطة أبوظبي 111 مليون درهم، حضورياً وإلكترونياً.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي مطر الطاير: «نفخر في هيئة الطرق والمواصلات بالمشاركة في دعم حملة (وقف المليار وجبة) التي شهدت تفاعلاً مؤسسياً ومجتمعياً كبيراً منذ اليوم الأول لإطلاقها»، مشيراً إلى أن مزاد «أنبل رقم» يوفر فرصة لتقديم الدعم المباشر لهذه الحملة الإنسانية النبيلة، التي تستهدف توفير شبكة أمان غذائي للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم، ونحن واثقون بأن تفاعل المشاركين في المزاد الخيري لهذا العام سيكون كبيراً، كما كان في العامين الماضيين مع حملتي «مليار وجبة» و«100 مليون وجبة».

بدوره قال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الإمارات للمزادات عبدالله مطر المناعي: إن حملة «وقف المليار وجبة» تأتي استمراراً لنهج الخير والعطاء لدولة الإمارات الذي شمل مختلف القطاعات، ونحن حريصون على توفير مختلف الاحتياجات الفنية واللوجستية لتنظيم المزاد الخيري وفق أرقى الممارسات العالمية من أجل توسيع آليات المساهمة والتبرع لحملة «وقف المليار وجبة» بما يسهم في الوصول إلى هدفها النهائي.

اتصالات من &e تخصّص أرقاماً هاتفية ماسية

أعلنت «اتصالات من &e» عن تخصيص أرقام ماسية ومجموعة من أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «وقف المليار وجبة»، وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد «أنبل رقم» الذي يُنظم بالتعاون مع «الإمارات للمزادات». وخصّصت «اتصالات من &e» أرقام هاتف متحرك من فئة ماسي بلس هي: (971548888888، 971565555500, 971568888887, 971565588888, 971565599999, 971547888888، 971542022222، 971564666664، 971545544444، 971566000006، 971562822222) تعد من الأغلى والأنبل في العالم ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لحملة «وقف المليار وجبة» بالإضافة إلى أرقام الهاتف المتحرك المميزة الأخرى.

«دو» تخصص أرقاماً هاتفية مميزة في مزاد «أنبل رقم»

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم لجهود حملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتتم المزايدة على أرقام الهاتف المتحرك المميزة في مزاد «أنبل رقم»، الذي يُنظم بالتعاون مع «الإمارات للمزادات»، ويعود ريع المزاد الخيري إلى مساندة جهود حملة «وقف المليار وجبة» في إيجاد حلول مستدامة لمكافحة الجوع وسوء التغذية في المجتمعات الأكثر احتياجاً، وتنفيذ برامج ومشاريع ومبادرات موجّهة، ضمن خطط منهجية ومستهدفات محددة للقضاء على الجوع. ويعرض مزاد «أنبل رقم» الخيري الداعم للحملة أرقام الهاتف المتحرك المميزة المقدمة من «دو» وهي: 971583333330، 971583333331، 971583333332، 971583333333، 971583333334، 971583333335، 971583333336، 971583333337، 971583333338، 971583333339.