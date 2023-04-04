أمسية رمضانية للتوعية بمخاطر المخدرات

نظم مجلس ضاحية الرحمانية محاضرة في أمسية رمضانية، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الشارقة، للتوعية بمخاطر المخدرات وأثرها في المجتمع.

وتأتي المحاضرة التي جرى تنظيمها بمقر المجلس في إطار تعزيز دور مجالس الضواحي في نشر التوعية بين الأهالي لتوعية مختلف شرائح المجتمع، خصوصاً الشباب حول مخاطر المخدرات وآثارها السلبية في الفرد والأسرة والمجتمع، إيماناً منها بضرورة تعزيز التواصل المباشر ‏مع أفراد المجتمع ونقل المعرفة إليهم.

حضر المحاضرة رئيس مجلس الضاحية، أحمد عبدالله المطروشي، ونائبه ماجد الشامسي، والأعضاء بجانب لفيف من الأهالي والمعنيين من القيادة العامة لشرطة الشارقة.

وتناولت المحاضرة في محاورها شرحاً حول تعريف المخدرات، موضحة أن هناك مجموعة من الأسباب التي تدفع الشخص إلى التعاطي منها ضعف الوازع الديني، وضعف دور الأسرة، والانفتاح الاقتصادي، الرغبة في تقليد الآخرين، والصحبة السيئة، وغيرها من الأسباب.

وأكدت المحاضرة على أهمية دور وسائل الإعلام في التوعية، وكذلك الدور المدرسي، فضلاً عن دور الأسرة.