سلطان النيادي: من الأرض إلى الفضاء مستمرون في مسيرتنا نحو طموح زايد

نشر رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي مقطع فيديو من محطة الفضاء الدولية، وعلق عليها قائلاً قبل شهر، انطلقنا من هنا، من قاعدة كيب كانافرال في فلوريدا إلى الفضاء. في هذا الشهر، شهدنا أكثر من 450 شروقًا وغروبًا وقطعنا شوطًا كبيرًا من التجارب والأبحاث لمهمتنا برفقة الزملاء لتحقيق أهداف المهمة العلمية. من الأرض إلى الفضاء، مستمرون في مسيرتنا نحو طموح زايد.

#سلطان_النيادي : الممتع أن نقوم باختبار قوانين الفيزياء في محطة الفضاء الدولية حيث الجاذبية شبه معدومة. في هذا الفيديو اخترت أن اختبر معكم قانون نيوتن الأول في الفضاء. @Astro_Alneyadi #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/KvxTPWYeZl — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) April 3, 2023