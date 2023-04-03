شرطة أبوظبي تطلق النسخة الثانية من مزاد «أنبل رقم» لدعم «وقف المليار وجبة»

تطلق شرطة أبوظبي النسخة الثانية من المزاد الإلكتروني «أنبل رقم» الخيري غداً الثلاثاء، ويستمر حتى الاثنين المقبل 10 إبريل الجاري، حيث ينتهي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني، وذلك لدعم جهود حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وسيعود ريع مزاد «أنبل رقم» الخيري كاملاً لدعم أهداف حملة «وقف المليار وجبة» بتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، لاسيما الدول التي تمرُّ بتحديات في مجال توفير الأمن الغذائي، إلى جانب دعم ومساعدة الشرائح الأكثر هشاشة في المجتمعات، خاصة ضحايا الكوارث والصراعات والأزمات في أنحاء العالم، والمساهمة في الجهود العالمية للتصدي للجوع الذي يهدِّد حياة 828 مليون إنسان في العالم.



وقال معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، القائد العام لشرطة أبوظبي: «حريصون في شرطة أبوظبي على المشاركة في دعم حملات إطعام الطعام الرمضانية التي تسهم في جهود القضاء على الجوع في العالم، ويأتي دعمنا هذا العام بعد أن شهد مزاد (أنبل رقم) الخيري العام الماضي إقبالاً كبيراً من نخبة من رجال الأعمال وروّاد العمل الخيري والإنساني».

وأضاف: "تنسجم حملة "وقف المليار وجبة" مع مبادرات دولة الإمارات الرامية إلى خدمة الفئات الأقل حظاً حول العالم، يما يرسخ مكانتها عاصمةً للعمل الإنساني على الساحة الدولية، ومصدر إلهام لدول العالم".

يعرض المزاد الخيري الإلكتروني "أنبل رقم" 555 رقماً مميزاً خاصاً بلوحات المركبات في أبوظبي، من ضمنها رقم 19 من الفئة الأولى، وهو الرقم الأنبل في المزاد، ورقم 77 من الفئة الثانية، ورقم 100 من الفئة الثامنة عشرة، ورقم 555 من الفئة الثانية، ورقم 999 من الفئة الثانية عشرة. ويمكن المشاركة في المزاد عبر الموقع الإلكتروني: https://eca.ae/app