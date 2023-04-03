8 اشتراطات لصندوق توصيل طلبات «الدليفري» في أبوظبي

دعت شرطة أبوظبي سائقي توصيل الطلبات «الدليفري» الالتزام بمجموعة من الاشتراطات لصندوق توصيل الطلبات «الدليفري» من أجل سلامتهم.

ووفقاً للاشتراطات يجب أن تكون الأبعاد الخارجية للصندوق 50 سنتيمتراً عرضاً وطولاً وارتفاعاً وأن تكون حواف الصندوق مغطاة بعاكس فسفوري وعدم وجود حواف بزوايا حادة و استخدام كتابة تعريفية واضحة على بعد 20 متراً كما يجب توفير فتحة أمامية للصندوق ليسهل فتحه وأن يكون مصنعاً من مادة الفايبر غلاس ومثبت بطريقة صحيحة على مقعد الدراجة أو السلة الخلفية وإضافة رقم القاعدة «الشاصيه» مطبوعاً على صندوق توصيل الطلبات ويكون مطابقاً لرقم القاعدة في ملكية الدراجة.

وأوضحت مديرية المرور والدوريات، ومديرية ترخيص السائقين والآليات أن هذه الاشتراطات تأتي استكمالاً لجهودها في تعريف سائقي دراجات توصيل الطلبات بقواعد السلامة المرورية وتفادي الحوادث المرورية ومسبباتها والآثار والخسائر الناجمة عنها، و تعزيز السلامة لهذه الفئة من مستخدمي الطريق.

وأكدت استمرار جهودها في توعية هذه الفئة حول أساسيات السلامة المرورية، والتعريف باللوائح والقوانين المرورية التي يجب اتباعها على الطريق واشتراطات السلامة لقيادة الدراجة النارية، وتجنب الحوادث المرورية.