بسبب تفشي فيروس " ماريورغ" الخارجية تنصح بتأجيل السفر إلى تنزانيا وغينيا الاستوائية

نبهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة تأجيل السفر في الوقت الحالي إلى جمهورية تنزانيا الإتحادية وجمهورية غينيا الاستوائية، ودلك نظراً لإعلان السلطات الصحية في البلدين عن رصد تفشيات لمرض فيروس "ماربورغ"

‏تهيب الوزارة بمواطني الدولة المتواجدين هناك بضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع تعليمات السلامة الصادرة عن السلطات المختصة كما تدعوهم للتواصل مع الوزارة في الحالات الطارئة عبر الرقم 0097180024