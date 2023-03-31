"دائرة الزراعة" تمنح تعاونية الشارقة بيع وتوزيع دقيق "سبع سنابل"

وقعت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية مذكرة تفاهم، يتم بموجبها منح تعاونية الشارقة بيع وتوزيع وتسويق دقيق "سبع سنابل" منتج محصول مزرعة القمح بمليحة الذي سيتوفر في تعاونية الشارقة خلال العشر الأواخر من رمضان المبارك.



وقع مذكرة التفاهم رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور خليفة مصبح الطنيجي، والرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة ماجد الجنيد، بحضور عدد من مسؤولي الطرفين.



وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين دائرة الزراعة والثروة الحيوانية وتعاونية الشارقة، وبناء شراكة فاعلة، والإسهام في تقديم الحلول التجارية والاقتصادية لأنشطة الطرفين، ودعم المنتجات الزراعية والحيوانية المحلية، بما يحقق استقرار إنتاجها وتسويقها، وتبادل الخبرات والتجارب العملية والبيانات والمعلومات التسويقية والإحصائية بين الجانبين.



وقال رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية الدكتور خليفة مصبح الطنيجي: تأتي الشراكة مع "تعاونية الشارقة" لما تتبع به من درور ريادي وخبرات كبيرة في مجال بيع التجزئة وتسويق المنتجات، مؤكداً حرص صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، على دعم تسويق المنتج المحلي من خلال قنوات محلية، مشيداً بجهود تعاونية الشارقة، ودورها الهادف في دعم المشروعات الوطنية التي تعزز منظومة الأمن الغذائي المستدام في الشارقة.



وأضاف خليفة الطنيجي، أن تعاونية الشارقة الموزع الحصري لبيع دقيق "سبع سنابل" هذا العام لما تتمتع به من خبرات تسويقية وتشغيلية كبيرة؛ حيث سيتوفر في العشر الأواخر من رمضان المبارك، بحجمي 2 كيلو غرام و5 كيلو غرامات، لجميع استخدامات المخبوزات، ويعد من أجود الأنواع، لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين، وخلّوه من أي مواد كيميائية، مشيراً إلى أن التنسيق والمتابعة مع التعاونية سيكون بصمة مستمرة لمعرفة رود أفعال المستهلكين عن بيع وتسويق دقيق "سبع سنابل".



من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الشارقة ماجد الجنيد: إن توقيع مذكرة التفاهم يعكس حرص تعاونية الشارقة على تعزيز حضورها الفاعل ودورها الإيجابي والريادي في دعم مختلف المشاريع الوطنية التي تطلقها إمارة الشارقة، ومن هذا المنطلق فإن التعاونية ستخصص مساحات لعرض وتسويق دقيق "سبع سنابل"، في كافة فروعها، وعلى منصتها الإلكترونية، وبأسعار مناسبة ومنافسة؛ وذلك انسجاماً مع استراتيجياتنا، ومواكبةً لرؤى وتوجيهات صاحب السموّ حاكم الشارقة، بضرورة تكاتف جميع الجهود، وتعزيز العمل المشترك والارتقاء بأدوات التعاون لإنجاح المشاريع الوطنية الاستراتيجية.



وتقدم الجنيد لدائرة الزراعة والثروة الحيوانية، بالشكر على الجهود التي بذلتها في تبني المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي بالشارقة.