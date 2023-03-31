بلدية الشارقة تمهل السائقين 10 دقائق لسداد رسوم المواقف العامة

أفادت بلدية مدينة الشارقة، بأن الوقوف دون سداد الرسوم أو استخدام أكثر من موقف لركن المركبة تعد أبرز السلوكيات المحظور ممارستها عند استخدام المواقف العامة، مؤكدة أن الجلوس في المركبة لا يعفي من سداد الرسوم، لكنها أتاحت مرونة في متابعة عملية السداد بحيث تمنح 10 دقائق منذ بداية الوقوف كمهلة لسداد الرسوم.

وأكد مدير إدارة المواقف العامة في البلدية حامد القائد، أن البلدية رصدت أبرز 10 سلوكيات يحظر ممارستها عند استخدام المواقف العامة، أبرزها الوقوف دون سداد الرسوم أو استخدام أكثر من موقف لركن المركبة وغيرها.

وأوضح أن الجلوس في المركبة لا يعفي من سداد الرسوم، مشيراً إلى حرص البلدية على المرونة بحيث تمنح 10 دقائق منذ بداية الوقوف مهلة لسداد الرسوم.