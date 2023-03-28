شرطة رأس الخيمة تُفَعّل نظام مشروع التحوّل الرقمي في خدمات بيع المركبات المضبوطة

فعّلت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، نظام مشروع التحوّل الرقمي في خدمة طلبات بيع المركبات المضبوطة، وذلك بالتعاون مع دائرة المحاكم، وهيئة الموارد العامة، والامارات للمزادات، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية في التحوّل الرقمي للخدمات المقدمة لإسعاد الجمهور، وبناءً على توجيهات ا قائد عام شرطة رأس الخيمة، للواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، الرامية إلى تنفيذ واطلاق المبادرات والمشاريع الهادفة لدعم مسيرة التحوّل الذكي في الخدمات المرورية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين من الدوائر والمؤسسات الخارجية.

وقال نائب مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة رأس الخيمة، المقدم الدكتور محمد عبد الله البحّار إن مشروع التحوّل الرقمي في خدمات بيع المركبات المضبوطة، بشرطة رأس الخيمة، يتميز باختصار رحلة العملية إلى 45 يوم فقط بعد أن كانت تحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاثة أشهر سابقاً، كما اختصر المشروع قنوات سير العملية من سبعة قنوات الى قناة واحدة فقط، فضلاً عن دوره البنّاء في إنجاز عمليات الفرز والتحليل والتدقيق الالكتروني المباشر دون التدخل البشري، ونقل مراحل البيع من جهة الى اخرى بعد انتهاء المدة المحددة لكل جهة الكترونياً، حيث يتم الاعتماد من قبل الجهات المعنية الكترونياً، مما يسهم في الاستغناء عن المعاملات الورقية نهائياً، وبالتالي دعم تحويل نظام العمل الشرطي إلى نظام صديق للبيئة، تعزيزاً لجودة الحياة.