سنكري وأبناؤه يدعمون «وقف المليار وجبة» بـ 50 مليون درهم

أعلنت مجموعتا سنكري للأزياء وللاستثمار، عن مساهمتها بـ50 مليون درهم لحملة «وقف المليار وجبة»، التي تدشن أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، من أجل توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأكثر احتياجاً، والمساهمة في مكافحة الجوع وسوء التغذية، خصوصاً لدى ضحايا الكوارث والأزمات حول العالم.

وتعتبر حملة «وقف المليار وجبة» أحدث مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، التي تضم عشرات المبادرات والمؤسسات التي تنفذ برامج العمل الخيري والإنساني في مختلف أنحاء العالم، ضمن خمسة محاور رئيسة هي: المساعدات والإنسانية والإغاثية، والرعاية الصحية ومكافحة المرض، ونشر التعليم والمعرفة، وابتكار المستقبل والريادة، وتمكين المجتمعات، بما يدعم العمل الإنساني المؤسسي، ويحقق استدامته ويوسع أثره الإيجابي، ويكرّس ثقافة الأمل في المنطقة والعالم ويسهم في تحقيق التنمية المنشودة لمستقبل أفضل. ويأتي تعهد الدكتور عبدالقادر سنكري وأبناؤه بدعم حملة «وقف المليار وجبة» بمبلغ 10 ملايين درهم سنوياً في خمسة أعوام بإجمالي 50 مليون درهم، من أجل المساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في العالم.